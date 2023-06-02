Правительство Москвы организует деловую программу в рамках форума «Экология»

Правительство Москвы 5 июня совместно с международным форумом «Экология» организуют совместные мероприятия, посвященные основным достижениям, перспективам и планам в сфере климата и экологии. Мероприятие пройдут на площадке Центра международной торговли.

Форум «Экология» проводится уже 14 лет. В нем участвуют представители экологического сообщества со всей России. Программа мероприятий рассчитана на два дня и включает торжественные событие встречи и деловые встречи, посвященные Дню эколога и Всемирному Дню окружающей среды.

Несколько деловых сессий проведет Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Запланировано пленарное заседание на тему «Единство национальных и региональных приоритетов в сфере экологии и климата». В нем будут участвовать председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский и другие эксперты.

Кроме того, на форуме пройдет панельная сессия, посвященная цифровизации экологии и климата. Среди ее участников — Антон Кульбачевский, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, замруководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев и министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В панельной сессии «Стратегии адаптации городов к климатическим изменениям» ожидается участие научного руководителя ФГБУ «Гидрометцентр России» Романа Вильфанда, Фроловой Веры Алексеевны, - она - член правления Московского объединения ландшафтных архитекторов, эксперт по валидации и верификации отчетности по выбросам и поглощению парниковых газов Органа по валидации и верификации парниковых газов ИТЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, директора Департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем Российского университета дружбы народов Эльвиры Довлетяровой и других докладчиков.

XIV форум «Экология» пройдет 5-6 июня в Центре международной торговли по адресу: Краснопресненская набережная, 12. В его рамках состоится свыше 30 деловых событий, посвященных важнейшим вопросам экологического развития России. Каждый год в нем принимают участие более 1200 делегатов из 70 российских регионов и 10 зарубежных стран. Его организатором выступит АНО «Центр содействия природоохранным инициативам “Экология”».

