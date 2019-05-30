Правительство изучит прокладку железной дороги через «Лосиный Остров»

Правительства Москвы и Московской области, а также Минтранс и Минприроды займутся изучением возможности прокладки железнодорожной ветки из Пушкино в Домодедово через «Лосиный Остров». Как отмечает РБК, соответствующее распоряжение дал вице-премьер Максим Акимов. Границы парка могут быть изменены для строительства одного из московских центральных диаметров (МЦД).

Напомним, МЦД – это масштабный проект, который свяжет электропоезда основных подмосковных направлений с Московским центральным кольцом и столичной подземкой. Ежегодно диаметры смогут перевозить 90 млн пассажиров. По словам Сергея Собянина, протяжённость МЦД составит 460 км. Вначале движение будет запущено по двум маршрутам — Одинцово — Лобня, а также Нахабино — Подольск. Открытие направлений запланировано на конец текущего года.

Ранее НСН писала, что на Московских центральных диаметрах будут оборудованы теплыми пересадками на другие виды транспорта. Как отметил Сергей Собянин, при пересадке со станций МЦД на другие виды транспорта пассажирам не придётся выходить на улицу.

