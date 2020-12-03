«Правая рука» главы ХМАО экстренно госпитализирован в Москву

Первый вице-губернатор Ханты-мансийского автономного округа Геннадий Бухтин экстренно переправлен в Москву для госпитализации в связи с сочетанным заболеванием. Чиновник подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Эту информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников в политических кругах ХМАО. До сих пор первый вице-губернатор находился на лечении в сургутской клинике.

У него наложилось сразу несколько недугов. При этом ни один из источников не смог однозначно подтвердить, что у Бухтина выявлен COVID-19. В администрации региона отказались от официальных комментариев.

Первому заместителю губернатора идёт 61 год. Он отвечает в администрации за работу ряда ключевых департаментов и служб, за развитие экономики и управления госимуществом. Его считают «правой рукой» главы региона Натальи Комаровой. Сама губернатор ранее уже переболела COVID-19 в относительно лёгкой форме.

