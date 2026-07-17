Права российских школьников при зачислении в 10 класс пообещали защитить
Права российских школьников при зачислении в старшие классы будут защищены. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Она сообщила о росте числа жалоб от родителей, чьих детей не берут в 10-й класс. В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка за этот год поступило 10 подобных обращений. Жалобы рассматриваются, затем направляются запросы в профильные ведомства. Например, удалось помочь семье из Татарстана: после проверки, которую провел Департамент надзора и контроля в сфере образования регионального Минобрнауки, ребенка успешно зачислили в гимназию.
Львова-Белова подчеркнула, что отказ в зачислении сдавшего ОГЭ и получившего аттестат ребенка нарушает конституционное право на образование, и он обоснован только в случае отсутствия свободных мест в конкретном учебном заведении. По словам омбудсмена, в таком случае можно обратиться в региональный орган управления образованием, где ребенка помогут устроить в другое учреждение.
Также она призвала школы заранее предупреждать учеников и их родителей о возможных трудностях, а также уведомлять об альтернативных путях дальнейшего образования.
«Необходимо своевременно показывать различные карьерные и образовательные пути — связанные как с высшим, так и среднеспециальным образованием. Иногда действительно перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем принимать решение о дальнейшем поступлении в ВУЗ», — заявила Львова-Белова в беседе с РАСПИ.
Омбудсмен считает, что профориентация (тестирование, экскурсии, мастер-классы) должна начинаться еще в средних классах. Кроме того, важно развивать ответственное трудоустройство подростков, чтобы они могли попробовать себя в разных видах деятельности и сделать осознанный выбор. Она добавила, что Институт уполномоченных по правам ребенка вместе с Федеральным подростковым центром проводит акции «Шаг в профессию».
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