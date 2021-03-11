Пранкеры из России разыграли спецдокладчика ПАСЕ по делу Навального

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров выложили в сеть запись разговора со спецдокладчиком ПАСЕ по делу Алексея Навального Жаком Мэром, сообщает РИА Новости.

Пранкеры разыграли спецдокладчика ПАСЕ, представившись вице-президентом ПАСЕ, украинским депутатом Александром Мережко.

Мэр рассказал Кузнецову и Столярову, что он «обязан поехать в Россию», а также объяснил, что произойдёт, если его в Россию не пустят.

«Если меня в Россию не пустят, значит, она не сможет представить свой взгляд. Но я думаю, ей важно его предоставить, потому что если всё пройдет хорошо, тогда мы дойдем до санкций и запустим совместный механизм», - отметил спецдокладчик ПАСЕ, добавив, что в таком случае комитет министров Совета Европы сможет привлечь ЕСПЧ.

Мэр добавил признал, что никто не желает «полного лишения прав России» в Совете Европы, ибо это «закроет любую возможность приехать в Россию», а значит лишит «наблюдения за выборами» и «совместного механизма».

Спецдокладчик подчеркнул, что необходимо «сохранить Россию, даже при желании наложить санкции».

Ранее Евросоюз ввёл новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает RT. Ограничения коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

В августе 2020 года Навального госпитализировали в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». В итоге суд заменил ему условное наказание на реальный срок - 3,5 года лишения свободы, из которых в колонии Навальный проведёт 2 года и 8 месяцев.