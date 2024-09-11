Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили в России

На Волковском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония перезахоронения праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, сообщает «Матч ТВ».

Она прошла в соответствии с завещанием Протопопова, который хотел обрести последний покой вместе с супругой на родине.

Фигуристы ещё во времена СССР эмигрировали в Швейцарию, где в последствии и скончались.

На церемонии присутствовали ветераны фигурного катания и действующие тренеры.

Ранее стали известны подробности смерти фигуриста-чемпиона Протопопова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

