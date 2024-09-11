Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили в России
На Волковском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония перезахоронения праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, сообщает «Матч ТВ».
Она прошла в соответствии с завещанием Протопопова, который хотел обрести последний покой вместе с супругой на родине.
Фигуристы ещё во времена СССР эмигрировали в Швейцарию, где в последствии и скончались.
На церемонии присутствовали ветераны фигурного катания и действующие тренеры.
Ранее стали известны подробности смерти фигуриста-чемпиона Протопопова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинского военного приговорили к 24 годам колонии за расстрел мирного жителя
- Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили в России
- Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию Путина
- Песков: Звонок Байдена Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте
- Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве
- Мемориальную доску Василию Лановому открыли в Москве
- В Москве в этом году произошло больше тысячи аварий с такси
- Песков заявил, что Запад разрешит Киеву бить по России дальнобойными ракетами
- Блинкен и глава МИД Британии прибыли на Украину
- Ученые выяснили, что словесные игры снижают риск развития болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru