Позолоченное биде и шапка Мономаха: ФСБ обыскала дом ректора вуза после ареста

Множество предметов роскоши обнаружено в ходе обыска в загородном доме ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, которого подозревают в растрате более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает областное управление Федеральной службы безопасности.

Среди предметов обстановки - холодное оружие, копия шапки Мономаха, статуи и ковер из шкуры медведя, биде и унитаз с золотой отделкой. Кроме того, в комнатах особняка расставлены чучела животных, передает ТАСС.

Одновременно с Грецем силовики задержали директора структурного подразделения университета по делу о присвоении и растрате средств учебного заведения. Оба подозреваемых отправлены судом в следственный изолятор.

Согласно материалам уголовного дела, с июня 2020 года по июнь 2021 обвиняемые фигуранты дела похитили более 1,5 миллиона рублей. Из них около половины были незаконно переведены на счета аффилированной фирмы за фактически невыполненные работы по ремонту. На эти же счета перечислялись средства сверх заключенного госконтракта.

Также на территории Смоленского государственного университета спорта была обнаружена майнинговая ферма по добыче биткоинов, она была незаконно подключена к энергетическим сетям учебного заведения. Ущерб от этой деятельности оценивается в пять с лишним миллионов рублей.

