Познер рассказал, как дал пощечину своей дочери
Журналист Владимир Познер в интервью на “России 1” рассказал, как однажды ударил свою дочь в лицо. Речь идет о Екатерине Чемберджи, ребенке от первого брака телеведущего с филологом Валентиной Чемберджи.
Познер отметил, что на тот момент его дочь была “совсем маленькая”. По его словам, она плохо ела и “могла набрать за щеку еды и так час сидеть”. В один из таких моментов телеведущий дал Екатерине пощечину так, что из носа у нее пошла кровь.
Журналист заявил, что от своего поступка он испытал ужас и начал извиняться. Он подчеркнул, что с того момента стал вести себя с детьми по-другому.
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