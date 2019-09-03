Познер обозвал уродом советского человека

Журналист и телеведущий Владимир Познер дал наименование «урод» обобщённому советскому человеку, а также подверг жёстко критике советскую идеологию. Всё это произошло во время его интервью для youtube-канала «И грянул Грэм», отмечает Ura.ru.

По словам мэтра отечественной тележурналистики, советский человек был «своего рода урод», потому что «говорил одно, думал другое». По мнению Познера, советская идеология напрочь убила веру в человечество у многих людей.

Недавно Владимир Познер отличился ещё одним громким заявлением. Он утверждал, что Россия плавно возвращается к порядкам времён СССР. Объяснил он это тем, что у руля власти в стране находятся деятели с советским прошлым. Телеведущий считает такое положение вещей одной из главных проблем страны.



