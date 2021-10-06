Познавательную акцию «День без турникетов. Дети» впервые проведут в столице

В Москве впервые будет проведена познавательная акция «День без турникетов. Дети», которая пройдет с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

Отмечается, что участниками акции станут школьники в возрасте от семи до 13 лет. Ребята смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм, собрать и запрограммировать робота.

«Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя,» - рассказала Сергунина.

По ее словам, участников ждут интересные экскурсии по инновационным площадкам города, мастер-классы в технопарках и развлекательных центрах.

Подчеркивается, что занятия предназначены для организованных групп до 25 человек в сопровождении взрослых.

Все мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: соблюдение дистанции и масочного режима.

