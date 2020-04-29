Пожилые москвичи чаще всего просят волонтеров погулять с собакой

Больше 2/3 запросов, поступающих в волонтерский штаб центра «Моя карьера», поступают от владельцев собак. Пожилые горожане, которые соблюдают режим самоизоляции, просят помочь выгулять их питомцев и привезти для них корм.



Отмечается, что в настоящий момент волонтеры выгуливают уже 120 собак. Причем это питомцы не только пожилых людей, но и граждан с хроническими заболеваниями.



Если собака весит до 10 кг, социальные волонтеры выгуливают их сами, более крупными питомцами занимаются зооволонтеры из некоммерческих организаций и кинологических ассоциаций.



Профессиональных кинологов привлекают в тех случаях, когда собака отказывается выходить на прогулку с чужим человеком.

