Пожилые москвичи чаще всего просят волонтеров погулять с собакой
В Москве социальные волонтеры провели на улицах, выгуливая собак, более четырех тысяч часов. Такие данные приводит официальный сайт мэра столицы.
Больше 2/3 запросов, поступающих в волонтерский штаб центра «Моя карьера», поступают от владельцев собак. Пожилые горожане, которые соблюдают режим самоизоляции, просят помочь выгулять их питомцев и привезти для них корм.
Отмечается, что в настоящий момент волонтеры выгуливают уже 120 собак. Причем это питомцы не только пожилых людей, но и граждан с хроническими заболеваниями.
Если собака весит до 10 кг, социальные волонтеры выгуливают их сами, более крупными питомцами занимаются зооволонтеры из некоммерческих организаций и кинологических ассоциаций.
Профессиональных кинологов привлекают в тех случаях, когда собака отказывается выходить на прогулку с чужим человеком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru