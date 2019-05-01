Пожароопасно: В Москве продлили действие «желтого» уровня погодной опасности

Синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности на субботу, 1 июня. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. Метеорологи пояснили, что это связано с риском возникновения природных пожаров.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в столичном регионе в День защиты детей прогнозируется комфортная погода с температурой воздуха до плюс 25 градусов.

Между тем, ранее стало известно, что накануне в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Самый высокий показатель был зарегистрирован во Внукове — 24 мм. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Дождь в регионе шёл с разной интенсивностью, в Шереметьеве синоптики зарегистрировали 13 мм осадков, а на метеостанции на ВДНХ — всего 1 мм. Между тем, Центр организации дорожного движения предупредил водителей о непогоде и вечерних пробках в пятницу, которые сегодня начнутся раньше обычного, пишут argumenti.ru.

