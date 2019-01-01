Появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»
Коалиция «Свободу косаткам и белухам» предоставила НСН видео выпуска одной из узниц «китовой тюрьмы».
В сети появилось видео выпуска в открытое море белухи из «китовой тюрьмы». Запись процесса НСН предоставила коалиция «Свободу косаткам и белухам».
Ранее сообщалось, что на свободу выпустили двух косаток и шесть белух. Отмечается, что перед выпуском у морских млекопитающих были взяты необходимые анализы, состояние их здоровья ветеринары оценивают как хорошее.
Добавим, как и ожидалось, мормлеки перед выходом на волю нервничали. Несколько часов они оставались у берега, однако потом вышли в открытые воды Сахалинского залива, отмечает РИА ФАН. Следующий этап освобождения узников «китовой тюрьмы» запланирован после возвращения команды ученых в бухту Среднюю.
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