Китовая тюрьма

Появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

27 июня16:08

Коалиция «Свободу косаткам и белухам» предоставила НСН видео выпуска одной из узниц «китовой тюрьмы». 

В сети появилось видео выпуска в открытое море белухи из «китовой тюрьмы». Запись процесса НСН предоставила коалиция «Свободу косаткам и белухам».

Ранее сообщалось, что на свободу выпустили двух косаток и шесть белух. Отмечается, что перед выпуском у морских млекопитающих были взяты необходимые анализы, состояние их здоровья ветеринары оценивают как хорошее.

Добавим, как и ожидалось, мормлеки перед выходом на волю нервничали. Несколько часов они оставались у берега, однако потом вышли в открытые воды Сахалинского залива, отмечает РИА ФАН. Следующий этап освобождения узников «китовой тюрьмы» запланирован после возвращения команды ученых в бухту Среднюю.

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ФОТО: Коалиция «Свободу косаткам и белухам»
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