Появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

В сети появилось видео выпуска в открытое море белухи из «китовой тюрьмы». Запись процесса НСН предоставила коалиция «Свободу косаткам и белухам».

Ранее сообщалось, что на свободу выпустили двух косаток и шесть белух. Отмечается, что перед выпуском у морских млекопитающих были взяты необходимые анализы, состояние их здоровья ветеринары оценивают как хорошее.

Добавим, как и ожидалось, мормлеки перед выходом на волю нервничали. Несколько часов они оставались у берега, однако потом вышли в открытые воды Сахалинского залива, отмечает РИА ФАН. Следующий этап освобождения узников «китовой тюрьмы» запланирован после возвращения команды ученых в бухту Среднюю.