Появилось видео массовой драки в Домодедово

Появилась запись с камер видеонаблюдения массовой драки, которая произошла в подмосковном Домодедово, сообщают «Известия».

В Подмосковье пятеро участников массовой драки задержаны

На записи заметно, как мужчины разговаривают, после чего начинается драка. Несколько людей выяснят отношения на проезжей части. Один из участников потасовки бросается на проезжающую мимо машину.

Участниками потасовки стали около двух десятков человек. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, активно принимавших участие в драке. Продолжается поиск остальных участников конфликта.

По предварительным данным, потасовка возникла на бытовой почве, начавшись словесным конфликтом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДомодедовоДрака
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры