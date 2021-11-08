Появилось видео массовой драки в Домодедово

На записи заметно, как мужчины разговаривают, после чего начинается драка. Несколько людей выяснят отношения на проезжей части. Один из участников потасовки бросается на проезжающую мимо машину.

Участниками потасовки стали около двух десятков человек. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, активно принимавших участие в драке. Продолжается поиск остальных участников конфликта.

По предварительным данным, потасовка возникла на бытовой почве, начавшись словесным конфликтом.

