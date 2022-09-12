Появились первые официальные результаты выборов в Москве с учетом ДЭГ

Первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования стали поступать в Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице в 2022 году. Об этом сообщил журналистам руководитель штаба Вадим Ковалев.

«У нас начали появляться предварительные данные. ДЭГ состоялось, результаты начинают появляться очень быстро», — подчеркнул Ковалев.

В свою очередь, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов отметил, что на информационном табло в штабе представлен визуализированный результат подсчета ДЭГ. При этом Асафов подчеркнул, что подсчет голосов продолжается.

«То есть это не окончательный вариант, и даже когда вот эти все проценты добегут до 100% - это неокончательно. Это важно, потому что туда к утру, вероятно, будут загружены и протоколы с участка, чуть раньше появятся данные с КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней. - НСН), то есть и тогда можно будет говорить о чем-то», — указал замглавы ОШ.

