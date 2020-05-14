Появились десятки фейковых сайтов по выплате пособий детям

В сети возникли десятки поддельных сайтов государственных слуг и фейковых ресурсов после того, как президент России Владимир Путин объявил о выплате новых пособий для семей с детьми. Об этом сообщает «Коммерсант», приводя данные компаний по кибербезопасности.

Мошенники оперативно воспользовались резким всплеском обращений граждан за получением детских пособий. Так, только в зоне .ru появилось около трёх десятков новых доменов, которые беззастенчиво эксплуатируют тему пособий на несовершеннолетних. Причём названия таких ресурсов специально мимикрируют под официальные названия с целью обмануть пользователей.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что многие фейковые сайты пока не заполнены содержимым. Скорее всего, злоумышленники хотят «отзеркалить» оригинальный сайт госуслуг, когда прекратятся сбои в его работе, вызванные наплывом посетителей. За последние два дня также зафиксированы случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie.

Некоторые поддельные сайты применяются мошенниками для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг, другие задействованы в аферах с выплатами. Специалисты советуют проверять название домена на предмет подлинности в сервисе whois, например, на портале регистратора Reg.ru.

Как уточняет Ura.ru, по данным Минкомсвязи, сейчас на официальном сайте Госуслуг оформляется более 2 тысяч заявлений в минуту только по новым выплатам на детей, объявленным в связи с эпидемией коронавируса.

