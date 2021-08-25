Повзрослевший ребенок с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд
Американец Спенсор Элдон, который называет себя младенцем, изображенным на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, решил подать в суд, сообщает TMZ.
Отмечается, что мужчина требует моральной компенсации за изображение его половых органов. По его словам, из-за этого он испытывал стресс на протяжении всей жизни и даже обращался за помощью к врачам.
Мужчина требует не менее 150 тысячи долларов от каждого фигуранта дела, среди которых участники группы, наследники Курта Кобейна и фотограф обложки журнала.
Ранее стало известно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 и 5 сентября выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в качестве специального гостя, передает RT.
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