Повышение тарифов на ЖКУ в России объяснили объективными причинами

Повышение цен на жилищно-коммунальные услуги обусловлено объективными экономическими факторами, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он прокомментировал индексацию тарифов на ЖКУ с 1 июля на 11,9% в среднем по России.



По словам эксперта, на рост тарифов влияют высокая инфляция, нехватка рабочей силы при минимальной безработице, а также необходимость обновления инфраструктуры.



«Предприятия ЖКХ вынуждены переходить на цифровые технологии и соблюдать экологические нормы. Всё это требует инвестиций, которые частично покрываются за счёт тарифов», — пояснил Климанов в своём Telegram-канале.



Эксперт подчеркнул, что компании, предоставляющие коммунальные услуги, не могут в одностороннем порядке устанавливать цены или отказываться от убыточных клиентов. Тарифы утверждают региональные власти, при этом решения жестко регулируются. Климанов напомнил, что многие эксперты уверены, что если бы был возможен реальный рыночный расчет «закрытия» имеющихся в коммунальном секторе потребностей, то индексация тарифов, например, в Москве, должна была бы быть не 15-процентной, а гораздо выше.



Экономист также отметил, что поставщики услуг сталкиваются с теми же проблемами, что и другие отрасли: рост зарплат, износ оборудования и инфляция. Без индексации тарифов поддерживать работу ЖКХ-сектора становится сложнее.

