Повар открыл тайны долгой службы сковороды

Если еда начинает пригорать на сковороде, кухонную утварь следует заменить, рекомендует шеф-повар Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.

Царапины – тоже повод для замены сковороды, потому что через них выделяются вредные для здоровья человека вещества.

Продлить срок эксплуатации старой, но любимой посуды можно, если готовить на ней еду, которая не пригорит. Например, семечки или орехи. Также шеф-повар предложил для приготовления стейка использовать пергамент, чтобы мясо не пригорало.

Мытье в посудомоечной машине противопоказано сковородам с антипригарным покрытием, считает Спицын. Он рекомендует мыть такую утварь руками с применением неабразивных моющих средств, пишут «Известия».

