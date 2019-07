Потоп, «Лошарик» и Пугачева сделали неделю для Телеграм

1

В Иркутской области в результате мощного паводка были затоплены десятки населенных пунктов в шести районах. Полностью под водой оказался город Тулун - там река Ия вышла из берегов и прорвала дамбу. Во время ЧП погибло более 20 человек. Владимир Путин после саммита G20 развернул президентский борт и отправился в зону бедствия, чтобы проконтролировать спасательную операцию и поддержать пострадавших. ЧП присвоен федеральный статус. Гуманитарная помощь собирается по всей России. Помимо МЧС, к спасательной операции подключены Росгвардия, МВД и волонтеры. В Telegram широкую дискуссию вызвали действия ответственных лиц. Иркутская прокуратура возбудила дела против чиновников, не обеспечивших защиту от ЧС.



«Методичка» о необходимости учиться на трагических ошибках и перестать недооценивать водную стихию:

«От этих катастроф не идет дым, поэтому они не так сильно заметны. Если не видеть затопленные дома, наступление берегов на реку и безводный канал. Как результат затопленные населенные пункты, вымершая рыба, многомиллионный ущерб водному транспорту, беда с экологией. Череда ошибок выглядит как следствие общей деградации системы. Как авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Страшно, что на этих ошибках могут не научиться, и нас ждут новые катастрофы».

Автор канала «Fuck you That's Why» о молниеносном прибытии президента Владимира Путина в зону бедствия:

«Тут кому то не повезло, что Токио довольно близко к Иркутску. Потому что Путину было удобно внезапно заехать на место бедствия. А что такое бедствие в России? Это героизм одних и предательство других. Сейчас выяснится что можно было избежать трагедии. А с другой стороны кому-то повезло. И это - местные дети. Потому что все знают, что Путин очень нервно относится ко всему, что происходит с детьми. Ну вот теперь дети из пострадавших районов поедут в летние лагеря».

«АДЕКВАТ» обращает внимание, что дома, которые смыло паводком, строились в опасных местах:

«Если вы хотите строиться в пойме большой реки, то учтите, что на большую реку ни статус, ни деньги впечатления не производят, она просто, как случится паводок помощнее, придет и смоет построенное. Это вопрос и к администрациям пострадавших районов - кто-то же выдавал разрешения на стройку в потенциально затапливаемых местах?».

Журналист Екатерина Винокурова говорит о снижении уровня общественной консолидации вокруг трагедии в Иркутской области, по сравнению с временами Крымска:

«Вообще было бы правильно, если бы на помощь Иркутской области сейчас ломанулись все, кто может. Все депутаты и министры перевели бы дневной заработок, у кого сверхдоходы - те сверхдоходы. Но нет, эпоха Крымска позади. Многие ушли в сторону и заняты взрослыми делами. Кому-то все осточертело. У кого-то выборы. Вот и все».

«Номенклатура» пишет о «семейном подряде» нынешнего замгубернатора области Болотова и его отца, чья фирма строила злополучную дамбу в Тулуне:

«Банальный, в общем-то, тезис про "коррупция убивает" сегодня обзавелся очередным, как это ни печально, подтверждением».

«Нити Империи» пишет о репортаже ВГТРК от 2008 года, посвященном торжественному открытию дамбы в Тулуне, где подрядчик рассказывает, что гидросооружение простоит еще 100 лет:

«У нас была федеральная программа, директор предприятия, ежедневные совещания, а еще местный священник. Не то, чтобы это все было нужно для строительства надежной дамбы, но раз начал коллекционировать бюджетные средства, то иди в своем увлечении до конца».