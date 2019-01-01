Потоп, «Лошарик» и Пугачева сделали неделю для Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Сибирский потоп
В Иркутской области в результате мощного паводка были затоплены десятки населенных пунктов в шести районах. Полностью под водой оказался город Тулун - там река Ия вышла из берегов и прорвала дамбу. Во время ЧП погибло более 20 человек. Владимир Путин после саммита G20 развернул президентский борт и отправился в зону бедствия, чтобы проконтролировать спасательную операцию и поддержать пострадавших. ЧП присвоен федеральный статус. Гуманитарная помощь собирается по всей России. Помимо МЧС, к спасательной операции подключены Росгвардия, МВД и волонтеры. В Telegram широкую дискуссию вызвали действия ответственных лиц. Иркутская прокуратура возбудила дела против чиновников, не обеспечивших защиту от ЧС.
«Методичка» о необходимости учиться на трагических ошибках и перестать недооценивать водную стихию:
«От этих катастроф не идет дым, поэтому они не так сильно заметны. Если не видеть затопленные дома, наступление берегов на реку и безводный канал. Как результат затопленные населенные пункты, вымершая рыба, многомиллионный ущерб водному транспорту, беда с экологией. Череда ошибок выглядит как следствие общей деградации системы. Как авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Страшно, что на этих ошибках могут не научиться, и нас ждут новые катастрофы».
Автор канала «Fuck you That's Why» о молниеносном прибытии президента Владимира Путина в зону бедствия:
«Тут кому то не повезло, что Токио довольно близко к Иркутску. Потому что Путину было удобно внезапно заехать на место бедствия. А что такое бедствие в России? Это героизм одних и предательство других. Сейчас выяснится что можно было избежать трагедии. А с другой стороны кому-то повезло. И это - местные дети. Потому что все знают, что Путин очень нервно относится ко всему, что происходит с детьми. Ну вот теперь дети из пострадавших районов поедут в летние лагеря».
«АДЕКВАТ» обращает внимание, что дома, которые смыло паводком, строились в опасных местах:
«Если вы хотите строиться в пойме большой реки, то учтите, что на большую реку ни статус, ни деньги впечатления не производят, она просто, как случится паводок помощнее, придет и смоет построенное. Это вопрос и к администрациям пострадавших районов - кто-то же выдавал разрешения на стройку в потенциально затапливаемых местах?».
Журналист Екатерина Винокурова говорит о снижении уровня общественной консолидации вокруг трагедии в Иркутской области, по сравнению с временами Крымска:
«Вообще было бы правильно, если бы на помощь Иркутской области сейчас ломанулись все, кто может. Все депутаты и министры перевели бы дневной заработок, у кого сверхдоходы - те сверхдоходы. Но нет, эпоха Крымска позади. Многие ушли в сторону и заняты взрослыми делами. Кому-то все осточертело. У кого-то выборы. Вот и все».
«Номенклатура» пишет о «семейном подряде» нынешнего замгубернатора области Болотова и его отца, чья фирма строила злополучную дамбу в Тулуне:
«Банальный, в общем-то, тезис про "коррупция убивает" сегодня обзавелся очередным, как это ни печально, подтверждением».
«Нити Империи» пишет о репортаже ВГТРК от 2008 года, посвященном торжественному открытию дамбы в Тулуне, где подрядчик рассказывает, что гидросооружение простоит еще 100 лет:
«У нас была федеральная программа, директор предприятия, ежедневные совещания, а еще местный священник. Не то, чтобы это все было нужно для строительства надежной дамбы, но раз начал коллекционировать бюджетные средства, то иди в своем увлечении до конца».
Гибель Героев
При ликвидации пожара на атомной глубоководной станции АС-12 (неофициальное название «Лошарик») погибли 14 моряков-подводников из высшего командного состава флота — семь капитанов 1 ранга, включая двух Героев России. В результате самоотверженных действий экипажа несколько офицеров, гражданский специалист и сам корабль были спасены. Поскольку до официального сообщения Минобороны ни имена погибших, ни сам класс подводного аппарата не озвучивались, в соцсетях появилось большое количество домыслов о трагедии. Президент подписал указ о присвоении четырем погибшим офицерам звания Героя России посмертно, остальные награждены Орденами Мужества, посмертно.
«Доктор прописал» после череды публикаций, основанных на домыслах о выполняемых задачах, которые стояли перед экипажем подлодки, пишет:
«Избегали и в дальнейшем будем избегать всякого рода "инсайдов" и "аналитики" про срочные совещания, отмены визитов, странные совпадения и прочее. И призываем критически относится к подобному роду сообщениям после ЧП. Подобное не в первый раз происходит, конечно. И вероятно, это неизбежно. Но все же».
«Сolonelcassad» анализирует информацию о трагедии из открытых источников:
«Погибшие офицеры были приписаны к секретной воинской части в Питере, занимающейся глубоководными исследованиями. Специалисты по сути штучные и для вооруженных сил это большая потеря.<...> Большая часть информации о произошедшем останется засекреченной - сама лодка секретная, как и то, чем она занимается. Так что все обстоятельства произошедшего, скорее всего станут известны спустя годы, а то и десятилетия (как это бывало с авариями на советских АПЛ)».
Медиаменеджер Вадим Горшенин пишет:
«Подозреваю, сейчас на фоне беды, которая пришла в дома к семьям подводников, появится большое количество мерзости с зубоскальством в связи с произошедшим. Как в нашей стране, так и на Западе. <...> Мини-субмарину, полагаю, не зря сильно опасались на Западе, и она была в ВМФ одной из тех, которыми гордились, хотя и являлась одним из обломков разрушенной империи, т.к. ее закладывали во время позднего СССР».
Политолог Михаил Синельников-Оришак напоминает:
«В 2012 году сей «Лошарик» собрал свыше 500 кг геологического материала на 3-х километровой глубине в районе хребта Менделеева. Полученные данные легли в основу заявки в Комиссию ООН по морскому праву, а именно ей делить арктический континентальный шельф (включая Северный полюс) между арктическими странами. Таким образом, у России появились дополнительные и весомые (во всех смыслах) аргументы, чтобы «прирасти»».
«Всевидящее око» о героизме погибших офицеров:
«А вообще-то если увидите тех, кто сравнивает нынешний пожар на подлодке с "Курском" - бейте их. Точнее, баньте и шлите подальше, потому что мы чтим уголовный кодекс. Единственная цель таких сравнений - заставить оправдываться. То есть, встать в слабую позицию. Сильная позиция: Наши русские офицеры погибли, спасая судно и остальной экипаж. Вечная память и слава героям!».
Путин в Риме
Однодневный визит президента Владимира Путина в Италию начался с Ватикана и переговоров с Папой, а продолжился в Риме, где российский лидер провел встречи с президентом и премьером Италии. В Telegram широко обсуждался не только сам визит, но и интервью Путина итальянскому изданию Corriere della Sera, которое он дал накануне.
Владимир Легойда пишет о позиции РПЦ по встрече в Ватикане:
«Стоит еще раз напомнить, что Святой Престол является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах. Поэтому встреча Президента России и Папы Римского – это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер. <...> Нам также известно, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной».
«Мастер пера» реагирует на цитату «ничто не утрачивается с миром, но все можно потерять в войне» на одном из подарков понтифика, врученных Путину:
«Папа Римский тонко чувствует своеобразие политического момента. Совет и даже предупреждение понтифика президенту РФ, зашифрованные в его подарке, свидетельствуют о том, что папа выполнил свою часть дипломатической миссии по налаживанию отношений между РФ и Западом. После этого вопрос об ответном визите понтифика в Москву в ближайшей перспективе представляется избыточным».
«Мюсли вслух» обращает внимание на приоритетные темы в интервью Путина журналистам Corriere della Sera:
«4 вопроса о российско-итальянских отношениях, 3 о мировой и европейской политике, 1 вопрос об Украине, 1 вопрос о России и, наконец, 1 вопрос о личных планах Владимира Путина. <...> В этом контексте вопрос "Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?" после 2024 - это тоже обращение к мировому лидеру. И вежливо-уклончивый ответ Путина "Об этом пока рано говорить", несомненно, будет прочитан как "Не дождетесь, племянничек"».
На пресс-конференции после посвященных санкциям переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, Владимир Путин затронул и темы вне итальянской повестки. Телеведущая Ольга Скабеева обращает внимание на ответ российского президента о политической ситуации в Венесуэле:
«Слушайте, это же дико смешно! Лучшее из итальянского Путина: «Господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну, хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это сообщение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами»».
«Кремлевский безБашенник» рассказывает, как приезд Путина помог решить мусорную проблему в Риме:
«Вице-спикер нижней палаты итальянского парламента и представитель партии "Вперед, Италия" Мара Карфанья написала в своем Twitter, что улицы Рима очистили от мусора специально перед приездом президента РФ Владимира Путина, и предлагает поочередно приглашать глав государств мира в итальянскую столицу каждые два дня. Эта ситуация чем-то напоминает что-то свое, родное, и до боли знакомое. И вообще, кто после всего этого осмелится сказать, что Россия - не Европа?».
Программа для «медведей»
В газете «Известия» вышла статья Дмитрия Медведева ««Единая Россия» — курс на перемены» в преддверии предстоящего съезда партии. В Telegram программный текст подвергли тщательному анализу и поиску скрытых смыслов. Авторы каналов нашли в нем и политические амбиции автора, и новые технологические установки и приоритеты для партии власти.
«Темник» отмечает вопрос о необходимости существования политических партий:
«Лидер партии сам себя убеждает, что — нет, рано пока переходить к прямой sms-демократии и мобилизовывать массы исключительно с помощью примитивных виртуальных рецептов.<...> Традиционные партии ленинского типа еще нужны. Однако попытка объяснить — зачем, может заставить пристрастного читателя усомниться в том, что Дмитрий Анатольевич смог себя в этом убедить. Набор декларируемых целей в основном традиционен: нацпроекты, партийный контроль и защита прав граждан. Единственное свежее веяние — скорее аргумент в пользу того тезиса, который автор вроде бы взялся оспорить. Это цифровизация партии. Именно так, наверное, следует понимать призыв к максимальной открытости, использованию современных технологий и превращению деятельности партии к набору сервисов».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» видит в статье заявку на повышение статуса Медведева в ЕР:
«Несмотря на статус Медведева как председателя партии, идеологически «ЕР» в большей степени ассоциируется с фигурой Владимира Путина и его политическими взглядами. Медведев продолжает аналогичную линию в части помощи незащищенным слоям и критики чиновников, но пытается также найти свои интонации (цифровизация, правозащитный центр, удаленные приемные). Своей статьей глава Правительства обозначает публично свои претензии и на интеллектуально-идеологическое лидерство в партии».
«Старая площадь» тоже усмотрел в выступлении премьера политические амбиции:
«Сегодня статьей Медведева началась важная часть транзита. Дискуссия о политической партийной конфигурации. Все-таки Медведев видит себя политиком, нежели счетоводом в обнуленном статусом правительстве. Публичная дискуссия хоть из кресла президента, хоть из кресла председателя Госдумы ему гораздо ближе национальных проектов, которые надо исполнять, а главное отчитываться».
«КСТАТИ» пишет о том, почему статья вышла именно сейчас:
«Перед выборами в ГД в 2021 году растет число вибраций и турбулентности относительно того, куда бежать и на кого делать ставку, чтобы остаться в обойме. Медведев прямо говорит - «не надо суетиться»... Медведев демонстрирует, что тонко и главное быстро реагирует на сигналы Президента и общества. В статье косвенная отсылка и к делу Голунова, и к требованию ВВП решать вопросы людей сейчас, а не завтра, и к тому, что будет с обнаглевшими чиновниками».
«Мейстер» обращает внимание на интересный момент:
«В сегодняшней статье Дмитрия Анатольевича слово «свобода» не встречается ни разу. Даже в устойчивом выражении «защита прав и свобод граждан» премьер оставил только первую часть. Совершенно внезапно чувствуется влияние Кудрина. Мысль о том, что государство - это набор сервисов для гражданина-пользователя звучит практически в каждом докладе кудринского ЦСРа. Медведев, поскольку выступает в ипостаси партийного лидера, сужает идею до партийной деятельности, но говорит о том же. И тут становится понятно, куда делось слово «свобода». Ну какая свобода у пользователей, только права доступа различного уровня».
Миллион алых рельс
В соцсетях опубликовано видео, на котором Алла Пугачева и Максим Галкин пересаживаются в поезд из люксового автомобиля, припаркованного прямо на перроне Рижского вокзала. Инцидент вызвал волну возмущения поведением певицы, но были и те, кто встал на защиту Аллы Борисовны.
В числе апологетов Пугачевой автор канала «ДНОвости»:
«Пугачева денег не воровала а зарабатывала пением, я в ее творческой деятельности не особенно разбираюсь, но если ее песни украшали жизнь миллионов, то почему бы и нет?<...> Закон капитализма - кто больше платит налогов, тот и позволить себе может больше преференций. Она нарушила закон? Нет! Она подкупила кого-то, чтобы ее подвезли? Нет! Услуга по подъезду на авто к вагону имеется, и она платная. Она кому-то создала этим неудобство?».
У канала «338» другое мнение: автор реагирует на попытки оправдать действия Пугачевой ее статусом и возрастом в новостях сайта «Российской газеты»:
«Здесь грустно от того, что поддержку поступку Пугачевой (не сам же водитель принимал решение о проезде в зону, куда не всегда спецтранспорт проезжает) оказана на уровне портала официального вестника Правительства России. <...> Ежедневно услугами РЖД пользуются миллионы пожилых и маломобильных граждан. Но они не приезжают - да хоть на чем - на перрон. Либо ножками, заранее, либо на колясках!».
Блогер Кирилл Шулика пишет:
«То, что Пугачева приехала к поезду на лимузине, обсуждают второй день. Зато поездки всяких членовозов по Москве с перекрытием трасс, уже всем привычны и никого не волнуют. А ведь перекрывают даже каким-то президентам из Африки. Например, целовавшемуся еще с живым Брежневым президенту Конго».
«Медиакиллер» реагирует на комментарий РЖД о том, что «платформа — техническая» и «автомобиль не мешал другим пассажирам»:
«Теперь вы знаете отношение РЖД к себе. Теперь вы понимаете, что РЖД считает нас всех идиотами. Теперь вы видите, что можете заехать на личном авто хоть в сам поезд и вам ничего не будет.Миллион миллион миллион алых роз руководству РЖД».
Православный клир также включился в обсуждение инцидента. Протоиерей Всеволод Чаплин на канале «Православная политика» поднимает вопрос, откуда у звездных персон появилось моральное право на подобное поведение:
«Некоторые из них добились того, что госруководители перед ними «благоговеют», откликаются на их звонки или на лоббистские приставания на приемах. А с какой стати? И все эти заезды Пугачевой на платформу, скандалы футболистов в ресторанах, истории вокруг освоения бюджетных средств Серебренниковым – следствие вот этой странной «особости». Нелегитимной в правовом, политическом, моральном смысле. Лучше бы героев страны выделяли как особую категорию, имеющую прямой провод с кем угодно и когда угодно».
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