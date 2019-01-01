Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие

Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских вместе с подругами Людмилой Голубицкой и Анной Андрийчук-Завгородней отправили в путешествие. Для Потапа и Насти оно стало послесвадебным.

Потап сообщил, что отправился с супругой в путь на частном самолете. Пост об этом он выложил в Instagram.

«У меня самый лучший муж на свете», - заявила певица Настя Каменских на своей странице в Instagram

О свадьбе Потапа и Насти практически ничего не было известно до церемонии – будущие супруги и их гости не афишировали событие. Информация появилась только после бракосочетания.

Украинский дуэт «Потап и Настя» возник в 2006 году. В России он стал широко известен после песни «Чумачечая весна». В 2017 году Потап и Настя занялись сольной карьерой.

