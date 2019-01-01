Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие
Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских вместе с подругами Людмилой Голубицкой и Анной Андрийчук-Завгородней отправили в путешествие. Для Потапа и Насти оно стало послесвадебным.
Потап сообщил, что отправился с супругой в путь на частном самолете. Пост об этом он выложил в Instagram.
«У меня самый лучший муж на свете», - заявила певица Настя Каменских на своей странице в Instagram
О свадьбе Потапа и Насти практически ничего не было известно до церемонии – будущие супруги и их гости не афишировали событие. Информация появилась только после бракосочетания.
Украинский дуэт «Потап и Настя» возник в 2006 году. В России он стал широко известен после песни «Чумачечая весна». В 2017 году Потап и Настя занялись сольной карьерой.
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