Посёлок в Донбассе переименуют в Нью-Йорк

Посёлок городского типа Новгородское в Донбассе переименуют в Нью-Йорк. Название сменит населённый пункт Новгородское. Об этом сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура в своём Telegram-канале.

Отмечается, что власти планируют переименовать посёлок городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области.

«Решение было принято на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации. В обращении написано, что это историческое название населенного пункта которое использовалось до 1951 года», — написал парламентарий.

Поселение Нью-Йорк было основано протестантами-меннонитами во время правления Екатерины II. Российская императрица в 1789 году выделила общине пустующие земли Новороссии. Статус посёлка городского типа поселение получило в 1938 году и именовалось Нью-Йорком до 1951 года.

