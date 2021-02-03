Посёлок в Донбассе переименуют в Нью-Йорк
Посёлок городского типа Новгородское в Донбассе переименуют в Нью-Йорк. Название сменит населённый пункт Новгородское. Об этом сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что власти планируют переименовать посёлок городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области.
«Решение было принято на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации. В обращении написано, что это историческое название населенного пункта которое использовалось до 1951 года», — написал парламентарий.
Поселение Нью-Йорк было основано протестантами-меннонитами во время правления Екатерины II. Российская императрица в 1789 году выделила общине пустующие земли Новороссии. Статус посёлка городского типа поселение получило в 1938 году и именовалось Нью-Йорком до 1951 года.
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