Новый сезон семейного отдыха в Музее Победы стартует 26 апреля
Третий сезон программы семейного отдыха «Парк победы. Главный патриотический», приуроченный к 80-летию Победы, откроется в Музее Победы 26 и 27 апреля.
С 11:00 до 19:00 будут проходить бесплатные мероприятия. Все желающие смогут посетить уникальный музей под открытым небом, прикоснуться к российской истории и окунуться в атмосферу 1940-х годов.
В течение всего сезона по выходным будут работать 80 интерактивных тематических площадок. На них будут проводиться показательные выступления, концерты, выставки, творческие соревнования, спортивные состязания и мастер-классы.
Так, 26 апреля гостей мероприятия ждет концертная программа сразу на двух площадках. Возле легендарной «полуторки» выступят участники открытого фестиваля Радио «Гордость», заслуженный артист России Сергей Войтенко, детский музыкальный театр «Домисольки» и другие исполнители. Также в Музее Победы состоится показ коллекции российского дизайнера Натальи Нафталиевой «Весна 45-го. 80 лет Победы», а на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» пройдет выступление ансамбля русской песни «Подмосковье» и солистов и коллективов «Москонцерта».
Кроме того, 27 апреля гостей музея ждет выступление детского ансамбля «Непоседы» на площадке «Фронтовая агитбригада», а в музее «Г.О.Р.А.» — участников и победителей Всероссийского фестиваля «Душа баяна» и других артистов. Кроме того, мастер-классы и танцевальный ретро-вечер пройдут на танцплощадке.
Также москвичи и гости столицы смогут посетить мастер-классы «Письмо защитнику Отечества» и «Что у солдата в вещмешке?», познакомиться с интерактивными локациями «Военная разведка» и «Военные регулировщики», увидеть в фотозоне военный ретроавтомобиль 1940-х годов. Также можно будет отчеканить памятную монету на «Площади мастеров, научиться навыкам установки армейской палатки и ориентирования на «Зарнице» и попробовать свои силы на площадке «Курс молодого бойца». Всех гостей также ждут бесплатные автобусные и пешие экскурсии.
Состоится в Музее Победы и квест «Вперед к Победе». Семейная игра впервые пройдет по шести уникальным маршрутам. Ее участники получат «Красноармейскую книжку», смогут выполнить 20 заданий, собрать штампы-«звездочки» и выиграть памятные призы: сертификат на посещение композиции «Битва за Москву. Первая Победа!», билет в Музей Победы, фронтовой обед, пилотку красноармейца, а также монету, посвященную 80-летию Победы.
Впервые участники квеста смогут бесплатно побывать в Музее «Г.О.Р.А.», предъявив «Красноармейскую книжку». Гости музее смогут почувствовать себя пилотом самолета Ли-2, красноармейцем в вагоне-теплушке, побывать в блиндаже и окопах, а также познакомиться более чем с 400 образцами военной техники и девятью тематическими локациями.
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