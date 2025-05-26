Посвященная рынку автозапчастей и автосервиса сессия пройдет на выставке СТО Expo
Деловая программа СТО Forum в рамках выставки СТО Expo, которая стартует в МВЦ «Крокус Экспо» уже 27 мая, станет одним из наиболее громких событий года для участников рынка автозапчастей и автосервиса.
Откроет деловую программу сессия «Рынок автозапчастей и автосервиса — тренды, аналитика, стратегии развития». Она состоится 27 мая с 10:45 до 13:00. В ней примут участие член правления Союза автосервисов Илья Плисов, директор по развитию FIT SERVICE Александр Гараньков, управляющий директор агентства «Индекс» Виталий Кравец и другие эксперты.
В ее рамках впервые озвучат оценку совокупных затрат на маркировку автотоваров по всей дистрибуционной цепочке в 2025 году. На сессии будут затронуты такие вопросы, как анализ динамики цен на запчасти по типам и каналам, поведение потребителей в 2025 году, новый взгляд на работу с «Честным Знаком», кейсы по оптимизации товарной матрицы и ценовой политики, выживание на фоне массового перехода к локализованным и китайским брендам и другие. Особое внимание уделят аналитике как инструменту развития и контроля.
В свою очередь агентство «Индекс» осветит такие темы, как выявление приоритетных артикулов для минимизации закупок, адаптация под китайские бренды и формирование экспертной стратегии для российских игроков и навигации для международных брендов, заинтересованных в России.
Слушатели сессии узнают, как зарабатывать в 2025 году на сервисе, а не выживать, познакомятся с реальной аналитикой, которой нет в открытом доступе, получат готовые идеи, как перестроить склад, продажи и закупки, и увидят тех, кто сегодня формирует будущее отрасли.
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