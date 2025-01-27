Посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста церемония прошла в Москве
Традиционная церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, состоялась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве 27 января. В этом году программу мероприятия посвятили 80-летию со дня освобождения лагеря Аушвиц.
Почтить память погибших собрались общественные деятели, представители традиционных религиозных конфессий, государственные деятели, а также главы дипломатических миссий Израиля, Германии, Польши, Великобритании, США и ряда других стран.
В своем приветственном письме гостям и организаторам церемонии российский лидер Владимир Путин назвал Международный день памяти жертв Холокоста скорбной датой, имеющей огромное гуманистическое и нравственное значение. «В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов», — подчеркнул президент. Путин отметил, что Россия продолжит принципиально и жестко сопротивляться попыткам переписать историю, а также будет отстаивать право людей на самобытность и не допустит распространение расистских идеологий.
Участники мероприятия возложили цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто и просмотрели документальный фильм, посвященный освобождению лагерей глазами воинов-освободителей и узников.
На официальной части, которую открыл председатель попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Вадим Мошкович, выступили послы иностранных государств.
В завершении мероприятия спасенный ребенком во время Холокоста народный артист России Кама Гинкас, посол Израиля Симона Гальперин, посол Германии Александр граф Ламбсдорфф, посол США Линн М. Трейси, посол Польши Кшиштоф Краевский и посол Великобритании Найджел Трейси по традиции зажгли свечи в память более чем о шести миллионах погибших евреев.
Ведущим церемонии выступил председатель правления Еврейского музея и центра толерантности, руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
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