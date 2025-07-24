Посвященная Дню ВМФ праздничная программа пройдет в Музее Победы 26-27 июля

Посвященная Дню Военно-морского флота бесплатная праздничная программа пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 26 и 27 июля в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический».

По словам представителей музея, москвичи и гости столицы узнают о традициях моряков и истории праздника. Реконструкторы расскажут посетителям музея, как подавать сигналы при помощи флажковой азбуки и вязать морские узлы, также дети и взрослые смогут сразиться в «Морской бой».

Кроме того, участники квеста «Вперед к Победе!» смогут бесплатно побывать в Музее «Г.О.Р.А.» и посетить военно-морскую локацию — искусственный водоем площадью более 2600 квадратных метров. Здесь представлены рубки подводных лодок, катера и корабли, вооружение линкоров, корабельные орудия и артиллерийские установки береговой охраны.

Кроме того, 26 июля любителей музыки на «Фронтовой агитбригаде» и Главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» ждут выступления победителей Всероссийского фестиваля «Душа баяна», вокального коллектива «Городок», солистов и коллективов ГБУК «Москонцерт» и других артистов. Кроме того, на танцплощадке состоится танцевальный мастер-класс по современной хореографии, который проведет студия Ивана Макарова.

Также на танцплощадке 27 июля пройдет программа «Споем о море: народное караоке ко Дню ВМФ!». Артисты и гости музея исполнят знаменитые песни о любви и дружбе, кораблях и море. Кроме того, посетители смогут изготовить памятную открытку для родных-моряков, поучаствовать в викторинах и конкурсах и узнать интересные факты о флоте. А на «Фронтовой агитбригаде» вечером в воскресенье пройдет танцевальный мастер-класс «Яблочко».

На территории музея будут открыты 80 интерактивных площадок, иллюстрирующих атмосферу 1940-х годов, а организаторы мероприятия подготовили концерты, экскурсии, творческие и спортивные состязания, мастер-классы и квесты.

Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке правительства Москвы.

Генеральные информационные партнеры программы — телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

