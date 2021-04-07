Построенный по программе реновации дом подключили к водоснабжению
В течение дня после запроса «Кривой линии» в квартирах появилась вода
Более двух недель новоселы дома №7 на Долгопрудненской улице в Северном округе столицы были вынуждены ходить за водой в свои старые квартиры. Об этом 1 апреля рассказал Сергей Артемьев в своем обращении на «Кривую линию НСН» .
Мы незамедлительно отправили соответствующие запросы в Префектуру Северного административного округа и Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации.
Сегодня в редакцию НСН поступили ответы из указанных организаций. Как нам сообщили в Префектуре САО, «по информации АО «Мосводоканал» совместно со строительной компанией ООО «ГВСУ-Центр» 2 апреля завершены работы по промывке внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения».
Руководитель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко в своем ответе на запрос «Кривой линии» также подтвердил данную информацию. «Водоснабжение в доме отсутствовало в связи с проведением работ по промывке внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения» - сообщил Валерий Иванович.
Журналисты НСН не преминули пообщаться с г-ном Артемьевым. «Не успел пожаловаться, как мне позвонил префект и сказал, что вода скоро будет», - смеется Сергей, - «и действительно, вечером пошла вода». «Большое вам спасибо за участие» - добавил он.
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