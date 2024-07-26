Поставщик кокаина через посольство России Ковальчук хочет на СВО

Осужденный за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине предприниматель Андрей Ковальчук попросил отправить его на спецоперацию, сообщила «Московскому комсомольцу» член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, бизнесмена этапировали во Владимирскую колонию №6, где ему запретили общаться по телефону даже с адвокатом. Другие заключенные говорят, что у Ковальчука проблемы со здоровьем. Меркачева указала, что Ковальчук сомневается, что доживет до окончания срока заключения. В настоящее время он ожидает либо удовлетворения кассационной жалобы, либо отправки на спецоперацию. Однако он имеет второе гражданство ФРГ, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно.

Ранее спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву 362 килограммов кокаина‍, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

