Поставщик кокаина через посольство России Ковальчук хочет на СВО
Осужденный за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине предприниматель Андрей Ковальчук попросил отправить его на спецоперацию, сообщила «Московскому комсомольцу» член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.
По ее словам, бизнесмена этапировали во Владимирскую колонию №6, где ему запретили общаться по телефону даже с адвокатом. Другие заключенные говорят, что у Ковальчука проблемы со здоровьем. Меркачева указала, что Ковальчук сомневается, что доживет до окончания срока заключения. В настоящее время он ожидает либо удовлетворения кассационной жалобы, либо отправки на спецоперацию. Однако он имеет второе гражданство ФРГ, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно.
Ранее спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву 362 килограммов кокаина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя заявил, что Россия попросила у ООН выяснить детали прозрения Украины по переговорам
- Поставщик кокаина через посольство России Ковальчук хочет на СВО
- СМИ: Выход Байдена из гонки застал врасплох штаб Трампа
- Трамп обошел Харрис по опросам в колеблющихся штатах
- В США заявили, что не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ
- Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили в Россию
- Кулеба: Украину не склонить к переговорам
- Небензя заявил, что ничего лучше мирного предложения от Путина Украина не получит
- Трамп напомнил Зеленскому, что русские победили Гитлера и Наполеона
- Путин поручил разработать план строительства наццентра «Россия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru