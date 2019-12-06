Поставка незарегистрированных в РФ лекарств выполнена на 95%

На Московском эндокринном заводе сообщили, что план по первой поставке незарегистрированных в РФ лекарств выполнен более чем на 95%. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, на завод поступили 380 упаковок не зарегистрированного в России препарата "Мидазолам" в специальной детской форме, в виде капель. Отмечается, что данная партия рассчитана на 12 регионов

Напомним, согласно распоряжению правительства, в сентябре текущего года было выделено 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок иностранных лекарств, в которых нуждаются дети с различными заболеваниями. Такое решение было принято после громких случаев с покупкой заграничных препаратов через интернет.



