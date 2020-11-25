Посольство Польши обвинило РФ в искажении фактов по Катынскому расстрелу
Посольство Польши в России опубликовало заявление, в котором обвиняет Москву в искажении фактов о прошедшем в 1940-м году расстреле солдат польской армии в Катынском лесу. Об этом пишет РБК.
В польском дипведомстве отметили, что на прошедшей в ноябре конференции в Тверской области прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов о расстреле военнопленных в Твери и Медном.
Конференция Российского военно-исторического общества проходила с 16 по 18 ноября. На мероприятии обсуждали российско-польские отношения, включая судьбу польских военнопленных в годы Второй мировой войны.
Как утверждают в польской дипмиссии, представленная на конференции версия о Катынском расстреле скрывает ответственность НКВД за убийство 22 тысяч польских офицеров и перекладывает ответственность на нацистскую Германию. Также дипломаты раскритиковали выступление депутата Госдумы Алексея Чепы, который предложил аннулировать действующий с ноября 2010 года документ, подтверждающий ответственность СССР за события Катынском лесу.
Катынским преступлением называют серию расстрелов весной 1940 года, из-за которой погибли более 22 тысяч военных армии Польши. Решение о казни приняло Политбюро ЦК ВКП. При этом более 14,5 тысяч человек находились в лагерях НКВД. Власти СССР признали вину за расстрел только в апреле 1990 года.
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