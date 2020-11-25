Посольство Польши обвинило РФ в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Посольство Польши в России опубликовало заявление, в котором обвиняет Москву в искажении фактов о прошедшем в 1940-м году расстреле солдат польской армии в Катынском лесу. Об этом пишет РБК.

В польском дипведомстве отметили, что на прошедшей в ноябре конференции в Тверской области прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов о расстреле военнопленных в Твери и Медном.

Конференция Российского военно-исторического общества проходила с 16 по 18 ноября. На мероприятии обсуждали российско-польские отношения, включая судьбу польских военнопленных в годы Второй мировой войны.

Как утверждают в польской дипмиссии, представленная на конференции версия о Катынском расстреле скрывает ответственность НКВД за убийство 22 тысяч польских офицеров и перекладывает ответственность на нацистскую Германию. Также дипломаты раскритиковали выступление депутата Госдумы Алексея Чепы, который предложил аннулировать действующий с ноября 2010 года документ, подтверждающий ответственность СССР за события Катынском лесу.