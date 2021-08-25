Посол РФ в Кабуле заявил, что у Талибана нет альтернативы
Альтернативы запрещенному в России радикальному движению "Талибан" в Афганистане нет. Такое мнение выразил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что оппозиция в лице Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур и главы народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Ха не обладает поддержкой афганских масс.
"У этих отщепенцев не было никакой социальной поддержки. Их народ не поддержал даже за их деньги", - пояснил посол. Он заявил, что талибы настроены на мирный диалог и урегулирование ситуации в оставшейся неподконтрольной боевикам провинции Панджшер.
По словам Жирнова, талибы также не намерены продлевать присутствие американского военного контингента в стране, однако намерены решить вопрос с эвакуацией иностранцев мирно. "У талибов, я знаю, есть консультации с американцами именно по проблеме аэропорта", - отметил посол.
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