Посол подтвердил возобновление торговли армянскими товарами на столичном «Фуд Сити»

Посол Армении в России Вардан Тоганян сделал заявление о возобновлении торговли армянскими товарами на московском рынке «Фуд Сити», сообщает «Эхо Москвы».

«На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхозпродукции», — цитирует представителя Армении Газета.ru.

По оценкам посла, торговля проходит в обычном режиме. Тоганян отметил отсутствие проблем, связанных с работой армянских продавцов на рынке.

Ранее посол Армении Вардан Тогонян обратился к московскому правительству с просьбой разобраться с причинами недопуска армянских товаров на «Фуд Сити». По данным диппредставителя, свыше 50 торговых фур с продукцией из Армении «были блокированы» на территории рынка.

