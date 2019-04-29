Последние аплодисменты. Москва простилась с Элиной Быстрицкой

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой закончилось в Москве в Государственном академическом Малом театре России. Актриса играла там более 50 лет. Как передает Газета.ру, гроб с телом Быстрицкой был установлен на сцене, там же были разложены её ордена и медали. Похоронные венки пришли, в частности, от президента РФ, кабинета министров, коллег актрисы.

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин в траурном слове назвал Элину Быстрицкую эталоном женщины и своей любимой актрисой, на которую все смотрели с замиранием сердца.

Прощание завершилось песней «А годы летят» из кинокартины «Добровольцы» в исполнении самой Быстрицкой. Гроб из театра, по актерской традиции, вынесли под аплодисменты, отмечает RT.

Народная артистка СССР умерла вскоре после того, как отметила 91-ый год рождения. Похоронят Элину Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

