Последнее пристанище шансонье. Вилли Токарева похоронили

Певца и композитора Вилли Токарева похоронили в Москве, тело предали земле на Калитниковском кладбище, передает RT. Прощание и панихида с музыкантом прошли в храме Святителя Николая в Котельниках. Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

Как отмечает АГН «Москва», собравшиеся на улице проводили шансонье аплодисментами. Среди тех, кто пришёл проститься с музыкантом, были его поклонники и коллеги.

Пригожин назвал Токарева символом шансона

Певец Михаил Шуфутинский назвал Токарева символом целого поколения.

По словам исполнителя, он был светлым человеком, который никогда никого не предал.

Во времена СССР Вилли Токарев эмигрировал в США, слав пришла к нему после издания пластинки «В шумном балагане». В 1990-е годы исполнитель вернулся в Россию.

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ФОТО: Евгений Одиноков/РИА Новости
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