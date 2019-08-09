Последнее пристанище шансонье. Вилли Токарева похоронили
Певца и композитора Вилли Токарева похоронили в Москве, тело предали земле на Калитниковском кладбище, передает RT. Прощание и панихида с музыкантом прошли в храме Святителя Николая в Котельниках. Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.
Как отмечает АГН «Москва», собравшиеся на улице проводили шансонье аплодисментами. Среди тех, кто пришёл проститься с музыкантом, были его поклонники и коллеги.
Певец Михаил Шуфутинский назвал Токарева символом целого поколения.
По словам исполнителя, он был светлым человеком, который никогда никого не предал.
Во времена СССР Вилли Токарев эмигрировал в США, слав пришла к нему после издания пластинки «В шумном балагане». В 1990-е годы исполнитель вернулся в Россию.
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