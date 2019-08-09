Последнее пристанище шансонье. Вилли Токарева похоронили

Певца и композитора Вилли Токарева похоронили в Москве, тело предали земле на Калитниковском кладбище, передает RT. Прощание и панихида с музыкантом прошли в храме Святителя Николая в Котельниках. Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

Как отмечает АГН «Москва», собравшиеся на улице проводили шансонье аплодисментами. Среди тех, кто пришёл проститься с музыкантом, были его поклонники и коллеги.