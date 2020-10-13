Порядок получения выплат на детей упростили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения выплат на детей, сообщает ТАСС.

Суть изменений в том, что госорганы будут взаимодействовать между собой при обработке заявлений граждан.

В частности, теперь граждане не должны предоставлять сведения о заработке и решения органов опеки и попечительства. Ранее эти документы требовались для получения соцподдержки на детей.

Ранее власти города выделили 200 млрд рублей на соцподдержку и систему здравоохранения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобянинМосква
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