Порванный портрет Путина как тест на чувство юмора

Чиновники и депутаты муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге разошлись во мнениях относительно того, чей портрет должен висеть в зале заседаний – Путина или Пушкина. Разошлись до такой степени, что один из адептов великого поэта в сердцах порвал портрет верховного главнокомандующего. С каковой формулировкой и был вызван наряд полиции. Один из полицейских заявил: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего». Опрошенный в связи с инцидентом депутат написал в объяснении, что порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина», потому что «был зол».

Скандал дошел до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя историю с порванным портретом Путина, заметил, что в Кремле «вряд ли могут позитивно оценивать» такой поступок: «это все-таки наш президент». С другой стороны, размещение портретов главы государства в зданиях различных органов власти «никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счет нет и быть не может», подчеркнул Песков. По его словам, решить этот инцидент можно следующим образом: повесить портрет и Путина, и Пушкина.

К вопросу об отсутствии инструкций о повешении портретов президента: кто-нибудь видел хоть одно российское учреждение, хоть один кабинет чиновника, где не было бы портрета президента? Автор этих строк один такой кабинет видел – в кабинете начальницы одного из образовательных учреждений над ее креслом вместо портрета-сами-знаете-кого висел портрет... ее собственный.

Рекомендация пресс-секретаря президента решить вопрос, повесив портрет и Путина, и Пушкина, говорит о чувстве юмора, с которым в Кремле восприняли питерскую историю. Важно, впрочем, чтобы такое же отношение сохранялось на остальных уровнях правоприменения – от чиновников, вызывающих полицию из-за порванной фотографии, до самой полиции, высылающей по этому случаю наряд из пяти человек.

В противном случае не избежать повторения истории с портретом государя императора, описанной Ярославом Гашеком в бессмертных «Похождениях бравого солдата Швейка». Когда агента тайной полиции заинтересовало, куда из трактира делся государев портрет, трактирщик Паливец на это ответил: «Гадили на него мухи, так я его убрал на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и может выйти неприятность».

Она и правда вышла: трактирщику дали десять лет за то, что не уберег от мух государев портрет.

