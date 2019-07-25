Портал удалил скабрезное изображение флага России

Интернет-портал risovach.ru удалил оскорбительное изображение флага России на своём ресурсе, выполнив соответствующее представление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Как сообщает Роскомнадзор на своём сайте, частью удаленного изображения было нецензурное описание флага РФ. Там также содержались оскорбления в адрес россиян.

Как уточняет РЕН ТВ, Роскомнадзор предписал ограничить доступ к странице по требованию Генеральной прокуратуры. Теперь ссылку исключат из Единого реестра запрещенной информации.

Ранее Facebook выполнил аналогичное требование Роскомнадзора. Администрация социальной сети удалила изображение со свастикой на гербе России.

