Портал удалил скабрезное изображение флага России
Интернет-портал risovach.ru удалил оскорбительное изображение флага России на своём ресурсе, выполнив соответствующее представление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Как сообщает Роскомнадзор на своём сайте, частью удаленного изображения было нецензурное описание флага РФ. Там также содержались оскорбления в адрес россиян.
Как уточняет РЕН ТВ, Роскомнадзор предписал ограничить доступ к странице по требованию Генеральной прокуратуры. Теперь ссылку исключат из Единого реестра запрещенной информации.
Ранее Facebook выполнил аналогичное требование Роскомнадзора. Администрация социальной сети удалила изображение со свастикой на гербе России.
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