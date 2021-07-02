Портал «Госуслуги» восстановил работу
Работа сервисов формирования заявлений на портале «Госуслуги» обеспечена в полном объёме, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.
В сообщении говорится, что общее время работы очереди на доступ «из-за большого трафика составило два часа 43 минуты».
«В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме», - отметили в министерстве, добавив, что пока временно отключена лента получения уведомлений.
Ранее при входе на «Госуслуги» посетителей ставили в известность, что в данный момент услуги заказывают «более 500 000 посетителей», а очередь на доступ длилась от пяти до 30 минут, сообщает Ura.ru.
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