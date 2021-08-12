Портал ag-vmeste.ru опубликовал условия участия в розыгрыше «Миллион призов - #ВыбираемВместе»

Условия розыгрыша «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования опубликованы на сайте ag-vmeste.ru. Первое, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в акции - зарегистрироваться на онлайн-голосование в ходе сентябрьских выборов до конца суток 13 сентября.

После этого необходимо принять участие в электронном голосовании 17, 18 или 19 сентября, а затем дождаться розыгрыша, который будет проводиться ежедневно с 18 по 20 сентября. Отслеживать его можно будет на телеканале «Москва 24», кроме того, результаты опубликуют на сайте ag-vmeste.ru.

Проголосовавшие дистанционно жители российской столицы смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на приобретение товара у партнеров программы (один балл равен одному рублю). К акции присоединились магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

Кроме того, все участники имеют шанс выиграть автомобиль или однокомнатную квартиру в Москве.

Инициатором стимулирующей программы стала Московская торгово-промышленная палата. В настоящее время до 15 августа действует акция «#ПобедимCOVIDВместе» для москвичей старше 60 лет. Призы дают за сделанную прививку от коронавируса. Вознаграждения уже получили более 400 тысяч пожилых горожан.

