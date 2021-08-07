Популярность кошек у жителей Москвы выявил опрос. Почти у 50% семей дома живёт такой питомец, показало исследование «СберСтрахования», который есть в распоряжении «Говорит Москва». У 34% жителей есть собака. Ещё 9% рассказали, что держат рыбок, попугаев, грызунов или рептилий. Также 11% опрошенных заявили, что готовы завести домашнее животное в ближайшие месяцы. Всего питомцы есть у 76% жителей России.

Ранее ветеринар предупредил о риске смешанного типа питания для домашних животных. Нельзя комбинировать готовые корма с натуральной пищей, смешанный тип питания для домашних животных – худший выбор. С таким предупреждением выступил в эфире «Радио 1» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, готовые корма для домашних питомцев обеспечивают им сбалансированный рацион. Там уже есть все необходимые пищевые элементы – белки, жиры и углеводы – в необходимых для животных пропорциях.



