Попова: Распространения лихорадки Марбург в РФ гарантированно не произойдет

Распространения лихорадки Марбург в России не произойдет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

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По словам главного санитарного врача, «безусловно», всегда возможен завоз любого заболевания, и специалисты делают все, чтобы этого избежать.

«Но распространения [лихорадки Марбург] в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать», — подчеркнула Попова.

Ранее в Руанде зарегистрировали случаи заражения неизлечимым вирусом Марбург, заболевших выявили в 7 из 30 округов страны, напоминает «Свободная пресса». Роспотребнадзор отмечал, что контролирует ситуацию со вспышкой заболевания.

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ФОТО: РИА Новости
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