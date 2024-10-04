Попова: Распространения лихорадки Марбург в РФ гарантированно не произойдет
Распространения лихорадки Марбург в России не произойдет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
По словам главного санитарного врача, «безусловно», всегда возможен завоз любого заболевания, и специалисты делают все, чтобы этого избежать.
«Но распространения [лихорадки Марбург] в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать», — подчеркнула Попова.
Ранее в Руанде зарегистрировали случаи заражения неизлечимым вирусом Марбург, заболевших выявили в 7 из 30 округов страны, напоминает «Свободная пресса». Роспотребнадзор отмечал, что контролирует ситуацию со вспышкой заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru