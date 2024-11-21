Попова: Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен
Импортозамещение продуктов питания в России завершено. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
«Проводится постоянный мониторинг продуктов питания на полках магазинов, результаты которого... показывают, что процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты», — отметила она.
По словам главного санитарного врача, граждане имеют доступ к российским продуктам.
Попова добавила, что вопросы обеспечения жителей страны качественными и безопасными пищевыми продуктами в приоритете деятельности Роспотребнадзора.
Ранее Анна Попова сообщила, что в 2023 году работа сотрудников Роспотребнадзора предотвратила нанесение экономического ущерба в РФ в размере 865,9 млрд рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru