Попова предупредила о высоком риске распространения птичьего гриппа

Высокий риск распространения птичьего гриппа сохраняется, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом главный санитарный врач заявила на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким», — указала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в связи с этим актуален вопрос вакцинации людей, которые работают с птицей, от гриппа.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на рост случаев заражения птичьим гриппом и призвал все государства усилить наблюдение за заболеванием, напоминает Ura.ru.

