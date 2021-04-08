Попова предостерегла россиян от поездок в Африку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» рекомендовала россиянам отказаться от посещения Африки из-за возможного заражения малярией.

По её словам, в настоящее время в основном говорят о коронавирусе, однако другие инфекции «никуда не ушли», в том числе и в части завозов.

Попова добавила, что в 2020 году в России зарегистрировано 57 завозных случаев малярии, а также 122 случая лихорадки Денге и пять случаев пневмококковой инфекции.

Ранее Попова посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу на майские праздники, сообщает «Свободная пресса». По её словам, из-за непростой ситуации с коронавирусом в мире, праздничные выходные лучше провести внутри страны.

