Попова не исключила введения других мер для борьбы с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не исключено введение дополнительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
По словам Поповой, дополнительные меры будут рассматриваться в случае несоблюдения уже введенных требований.
Как подчеркнула Попова, ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Тем не менее, Попова отметила, что в 20 регионах можно говорить о стабильной эпидемиологической обстановке.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Москве – 3229.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru