Попова не исключила введения других мер для борьбы с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не исключено введение дополнительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Поповой, дополнительные меры будут рассматриваться в случае несоблюдения уже введенных требований.

Как подчеркнула Попова, ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Тем не менее, Попова отметила, что в 20 регионах можно говорить о стабильной эпидемиологической обстановке.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Москве – 3229.



