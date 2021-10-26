Попова назвала два региона без роста заболеваемости COVID-19
В России остались только два региона, где не фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, за последние две недели темпы заражения коронавирусом от 8 до 15 процентов зарегистрированы во всех федеральных округах России. В 32 субъектах заметен сильный рост, превышающий среднероссийские показатели.
«Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7 процента всей заболеваемости в Российской Федерации», — уточнила она.
В России за минувшие сутки выявили 36446 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (6074) , Подмосковье (2930), а также в Санкт-Петербурге (2735).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru