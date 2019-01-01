Общество

Попов станет прокурором Москвы

28 мая00:00

Генеральный прокурор России Юрий Чайка внес кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы на согласование в Московскую городскую думу, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

Кандидатура Попова будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.

47-летний Денис Попов в настоящее время является прокурором Республики Дагестан.

Сейчас обязанности столичного прокурора исполняет Олег Манаков.

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ТЕГИ:Прокуратура