Попов станет прокурором Москвы
Генеральный прокурор России Юрий Чайка внес кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы на согласование в Московскую городскую думу, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
Кандидатура Попова будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.
47-летний Денис Попов в настоящее время является прокурором Республики Дагестан.
Сейчас обязанности столичного прокурора исполняет Олег Манаков.
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