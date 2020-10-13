Попался на «отмазке»: ФСБ задержала главу ГИБДД уральского города

Начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Нижнему Тагилу задержан сегодня сотрудниками Федеральной службы безопасности. Эту информацию подтвердил URA.RU пресс-секретарь Свердловского областного главка МВД Валерий Горелых.

Наручники надели на полковника полиции Анатолия Чернова. По данным источника в правоохранительных органах, он помог уклониться от ответственности за пьяное вождение сыну влиятельного местного чиновника. По данным инсайда, в служебной деятельности Чернова есть еще несколько случаев, которые попадают под действие уголовной статьи о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как уточняет «Свободная пресса», задержание полковника связано с сыном вице-спикера думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича – Владимиром. Базилевич-младший в пьяном виде за рулем авто был остановлен сотрудниками ГИБДД. Однако хода материалам проверки не дали, «задействовав связи в автоинспекции».

После задержания Чернова начальник нижнетагильского гарнизона ГИБДД Ибрагим Абдулкадыров назначил служебную проверку. Пресс-секретарь областного главка МВД заверил, что, если данные о нарушениях подтвердятся, последуют самые жесткие меры реагирования. Как в отношении офицеров, непосредственно «отмазавших» сына чиновника, так и в отношении их начальников.

