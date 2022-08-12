Понятие «туристическая тропа» появится в законодательстве РФ

Федеральное агентство по туризму займётся созданием в России туристических (экологических) троп. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ведомств до 15 сентября должно проработать нормативную базу для того, чтобы закрепить такое понятие в законодательстве. По словам Мишустина, необходимо детально оценить доступность такого рода маршрутов, а также сколько они смогут принять туристов.

При этом предполагается задействовать цифровые технологии для информирования граждан насчёт того, каким образом они могут и куда добраться. Как отметил премьер-министр, речь идёт о комплексном подходе: от субсидий чартерных перевозок до возможности посетить ту или иную достопримечательность.

В ходе совещания представители туристической отрасли пожаловались, что действующие ограничения мешают формированию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

