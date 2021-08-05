ФНПР: вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров будет решен
Вопрос с восстановлением индексации пенсий для работающих пенсионеров в России будет решен, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
По его словам, в настоящее время этому вопросу уделяется большое внимание. «Сегодня к этому уже подключились и политические партии», - отметил Шмаков.
Как сообщалось, возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам предлагается начать с 1 января 2022 года. Поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров было дано ряду российских министров.
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